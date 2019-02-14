شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد جاد يعلن موافقته على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عماد جاد عضو تكتل 25-30، موافقته على التعديلات الدستورية، مضيفا أن الدساتير تأتى انعكاس للواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمجتمع.
وأضاف: "أن تطبيق الديمقراطية يتم فيها الاحتكام للتصويت فى المجلس وفى الشارع، وأن الديمقراطية ليست وصفة نستوردها والدستور عبارة عن مجموعة قيم وهناك دول يتحدث فيها الدستور عن أشياء ولا يتم تطبيقها".
وقال إن هذه التعديلات ليست نهاية المطاف وأنا شخصيا كنت أتمنى إعداد دستور جديد.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، خلال ، مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير متضمنا صياغة للمواد المعدلة.
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