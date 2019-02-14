شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حزب المؤتمر يعلن تدشين جبهة الدفاع عن الدولة الوطنية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الربان عمرالمختار صميدة رئيس حزب المؤتمر مؤتمراً صحفيا اليوم الخميس لتدشين "جبهة الدفاع عن الدولة الوطنية الحديثة " بمقر حزب المؤتمر الرئيسى فى القاهرة. ومن المقرر أن يعلن رئيس حزب المؤتمر خلال المؤتمر الصحفى جميع التفاصيل الخاصة بالجبهة وأهدافها خلال المرحلة المقبلة. وكان حزب المؤتمر أكد أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى سيكون لها آثارها الايجابية على جميع الدول الأفريقية لتكون أفريقيا قارة التنمية والاستقرار والازدهار. Advertisements

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