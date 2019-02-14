شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تحالف الأحزاب يدشن حملات لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعاً منذ قليل لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل التحالف وخطته للتحرك خلال المرحلة المقبلة خاصة تجاه التعديلات الدستورية المقترحة التى يناقشها البرلمان حالياً، وطرح رؤى واقتراحات كى يتم طرحها على جلسات الحوار المجتمعى التى ستنعقد فى مجلس النواب، وكيفية تدشين حملات توعية وتثقيف للمواطنين بأهمية وضرورة تلك التعديلات خلال الظرف السياسى الراهن من عمر الدولة التى تحتاج لمزيد من الاستقرار.

كما تقرر تفعيل دور اللجان وبالأخص لجنة التنظيم لتتولى تنسيق العمل داخل التحالف وتفعيل لجان الإعلام والمرأة والصحة والتعليم، كما طرحت مناقشات التحالف إمكانية تشكيل لجنة لفض النزاعات بين بعض الأحزاب المتنازع عليها بالتراضى، كى نتمكن من إدخالها ضمن المنظومة السياسية، على أن يتولى مجموعة من أساتذة الدستور والقانون العمل داخل هذه اللجنة.

جانب من الاجتماع

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع