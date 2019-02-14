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أسامة هيكل يطالب بالإبقاء على مادتى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بدون تغير فى تعديلات الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الإبقاء على المادتين 212 و 213 من الدستور والمتعلقتين بالهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام.

وقال هيكل:" اسجل اعتراضى فيما يتعلق بالتعديل الخاص بإلغاء المادتين 212 و213 من الدستور، المتعلقتين بالهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام،  فالهيئتين المملوكتين للدولة، لو ألغيتهم من يتولى إدارة أموال الهيئتين المملوكة للدولة، والأمر هنا ليس مرتبط بوجود وزير للإعلام، فيستطيع رئيس الجمهورية أن يعين وزير إعلام، مثل أى وزارة، لذا أطالب بالإبقاء على الهيئتين، وأطلب من رئيس المجلس أثناء المناقشة التصويت على الإبقاء على هاتين الهيئتين، وأنا تحدثت مع الأغلبية من النواب ويؤيدوا ذلك".

 

وفيما يتعلق بباقى مواد الدستور قال هيكل :" وضعت دساتير وتغيرت دساتير من أجل مصلحة الشعوب، وليس من أجل مصلحة أفراد وجهات، بالتالى هذا التعديل وضع لمصلحة الشعب والوطن وليس لمصلحة شخص بعينه ولا رئيس بعينه، مع كامل الاحترام لرئيس الجمهورية خاصة ان التعديلات تتضمن نقاط هامة لصالح الوطن  "

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