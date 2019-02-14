نواب يوافقون على التعديلات الدستورية ويؤكدون: الكلمة للشعب فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الثالثة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقتهم على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، والمعروضة أمام البرلمان، وذلك من حيث المبدأ.

فى البداية أعلن العمدة أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، عن موافقته على التعديلات الدستورية، وطالب بزيادة تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب.

وقال العمدة أحمد هريدى: "كان ليا الشرف إنى أول واحد كان طالب بتعديل الدستور فى جلسة خاصة مع المرحوم اللواء سامح سيف اليزل قبل حلف اليمين الدستورى، على أساس أن بعض مواد هذا الدستور لا تصلح، ومدة رئاسة الجمهورية لا تكفى وقليلة جدا، الرئيس مبينامش ليل ولا نهار وبيعمل المستحيل لأجل مصلحة الوطن والمواطن، وأنا عندما طالبت بتعديل الدستور فوجئت بهجوم من القنوات المسمومة".

وطالب "هريدى"، بزيادة نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب، قائلا: "حتى لو قولنا لا تقل عن نسبة 10%، لأن العمال والفلاحين اتظلموا فى دستور 2014 وفى هذا المجلس".

فيما قالت النائبة آمال طرابية، إنها توافق على التعديلات الدستورية من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت "طرابية": "الناس المعترضة على التعديلات مش عارفة مصر كانت فين، وتساءلت هل نسيوا طوابير العيش وأزمة الكهرباء والبنزين".

وتابعت قائلة: الناس اللى بتتكلم عن الحرية طيب ماهو القضاء على هذه الأزمات نوع من أنواع الحرية وتوفير السكن والصحة من حقوق الإنسان.

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وأضافت: "أنا من حقى أعيش وأحلم ومن حقى أعدل الدستور، عشان ربنا اعطانا بطل وزعيم هو السيسى، الذى وضع رقبته على كتفه من أجل تحقيق الأمن للوطن".

وفى نفس السياق أعلن اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، موافقته على طلب تعديل الدستور من حيث المبدأ.

وقال اللواء سعد الجمال: "أوافق على طلب التعديل من حيث المبدأ، فالأمر يعتبر تعديلا حينما يقول الشعب كلمته فى الاستفتاء"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

فيما أكدت النائبة مها شعبان، الممثلة عن ذوى الإعاقة فى مجلس النواب، موافقتها على التعديلات الدستورية، قائلة: "نعم للتعديلات الدستورية، نعم للاستقرار".

وقالت النائبة مها شعبان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن طلب تعديل الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق العديد من الإنجازات على المستويين الداخلى والخارجى، وآخرها عودة مصر للقارة الإفريقية حتى وصلت لرئاسة الاتحاد الإفريقية خلال عام 2019 الجارى.

وأشارت إلى أهمية زيادة مدة الرئاسة 6 سنوات، قائلة: "أعضاء مجلس النواب مدتهم 5 سنوات ولا تكفى لطموحات النائب يريد تحقيقها لداائرته، فما بالك رئيس جمهورية مصر كلها مدته 4 سنوات، لا تكفى طبعا، لذلك أنا أوافق على التعديلات الدستورية، ونعم للرئيس عبد الفتاح السيسى".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقرير عنه متضمنا صياغة للمواد المعدلة.