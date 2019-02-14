مصادر للشرق الاوسط: من الطبيعي عدم دعوة حزب الله لحضور ذكرى اغتيال الحريري

كشفت مصادر تيار المستقبل لصحيفة الشرق الاوسط ، ان الدعوات وُجهت لمختلف الأحزاب باستثناء حزب الله، للمشاركة بالذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​، في احتفال ضخم في واجهة بيروت البحرية، يقام اليوم، لافتة إلى أن "من المنطقي عدم دعوة حزب تتهم المحكمة الدولية بعض عناصره باغتيال الرئيس الشهيد."

وأشارت المصادر لـ "الشرق الاوسط"، إلى أن "الواجهة البحرية لبيروت ستحتضن أحد أكبر الحشود التي استضافتها قاعة ما منذ اغتيال الحريري"، مرجحة أن يتخطى عدد المشاركين 12 ألفاً.