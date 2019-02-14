كشفت مصادر تيار المستقبل لصحيفة الشرق الاوسط ، ان الدعوات وُجهت لمختلف الأحزاب باستثناء حزب الله، للمشاركة بالذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في احتفال ضخم في واجهة بيروت البحرية، يقام اليوم، لافتة إلى أن "من المنطقي عدم دعوة حزب تتهم المحكمة الدولية بعض عناصره باغتيال الرئيس الشهيد."
وأشارت المصادر لـ "الشرق الاوسط"، إلى أن "الواجهة البحرية لبيروت ستحتضن أحد أكبر الحشود التي استضافتها قاعة ما منذ اغتيال الحريري"، مرجحة أن يتخطى عدد المشاركين 12 ألفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الاوسط: من الطبيعي عدم دعوة حزب الله لحضور ذكرى اغتيال الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.