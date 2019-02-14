مصر تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة ..فيديو

هاني حسين
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر ميونخ للأمن، وتنطلق اجتماعات مؤتمر (ميونخ) للأمن بمشاركة 40 رئيس دولة وحكومة و100 وزير، يوم الجمعة القادم، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والسياسات الدفاعية.
ويذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن يعقد بصفة سنوية، ويشارك فيه رؤساء الدول والحكومات والخبراء في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وعقد المؤتمر لأول مرة عام 1963 كمنتدى للخبراء في مجال الشؤون العسكرية ثم تحول ليصبح محفلا دوليا مؤثرا للقادة السياسيين.
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