البابا تواضروس يترأس قداس الجنازة على أسقف البحر الأحمر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات الجنازة على جثمان الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر، بالكنيسة البطرسية بالعباسية في الثانية عشر ظهرًا.
ولد أسقف البحر الأحمر الراحل في السادس من أبريل عام ١٩٤٢، وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1967، ودخل الدير قاصدا حياة الرهبنة في 6 مايو 1975، وسيم قسا في 2 يناير عام 1978، ونال رتبة القمصية في 5 أكتوبر عام 1980، وخدم في فرنسا على مدى 6 سنوات، منذ عام 1982 وحتى عام 1988.
وتمت سيامته أسقفا لمطرانية البحر الأحمر في 14 يونيو 1992 بيد البابا شنوده الثالث البطريرك الـ 117 من تاريخ باباوات الكرسي المرقسي.
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