توقعات الأبراج ليوم February 14, 2019

برج الحمل

مهنياً: التطورات التي يشهدها مجالك تحتاج منك الكثير من الطاقة والإبداع، تعلم الكثير حتى تستطيع أن تساير هذا التطور، ما يفيدك أكثر في ما بعد ويزيد من قدراتك

عاطفياً: تعيش في أجواء من التوتر والقلق الذي قد يؤثر فيك، أنت بحاجة إلى الهدوء ومناقشة شريك الحياة

صحياً: السهر فترات طويلة يضرك، ويعرض صحتك للانهيار ويوتر أعصابك، ويؤثر بشكل سلبي في أدائك في العمل

برج الثور

مهنياً: اجتهادك في العمل يكون وراء حصولك على مكانة خاصة عند رب العمل وثقته بك، وهذا ما يدفعك إلى الابتعاد عن المشاكل مع الآخرين

عاطفياً: حالتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم تقديرك التضحيات التي يقدمها الشريك لتبقى علاقتكما والمحافظة عليها وعلى الذكريات التي مررتما بها

صحياً: التزامك بنظامك الغذائي الصحي وعدم استماعك لمحاولات من حولك لإحباطك يسبب الضيق للآخرين

برج الجوزاء

مهنياً: أداؤك المهني خلال الفترة المقبلة سوف يعرّضك لبعض المشاكل، فحاول ألا تخلط مشاكلك الأسرية بأدائك في العمل

عاطفياً: يشعر الشريك بفراغ كبير بسبب تجاهلك له وعدم الاهتمام بتفاصيل حياته، فحاول أن تستعيد طاقاتك معه وتجددا حبكما لئلا تتدهور العلاقة

صحياً: سوف تعاني بعض نوبات البرد بسب تعرضك للهواء الشديد، فحاول أن تتناول مضاداً حيوياً

برج السرطان

مهنياً: كن على حذر من بعض أصحاب الأهداف الخبيثة الذين يكفرون في إيجاد الشرخ بينك وبين الزملاء الذين يسود الانسجام بينك وبينهم إلى أقصى الحدود

عاطفياً: تستعيد مشاعرك العاطفية وتتمتع بقدرة على استيعاب الشريك وتحليل الأمور بذكاء بغية عدم الوقوع في أي خطأ حاد

صحياً: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحرّكات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع

برج الأسد

مهنياً: تكون منفتحاً جداً في العمل، وهذا ما يجعلك تتمتع بميزة كبيرة وخصوصاً إذا كان عملك يتطلب العمل ضمن فريق

عاطفياً: ربما الوقت مناسب لإجراء محادثة من القلب إلى القلب مع الشركي لتعميق علاقة الحب وتوطيدها على أسس راسخة

صحياً: يتحسن وضعك النفسي وينتابك شعور بالامتنان تجاه تحسّن صحتك، لكن يجب أن تواصل الحرص على نظامك الغذائي

برج العذراء

مهنياً: تفكر على الدوام في التقدم في عملك، لكن الأمر يتطلب المزيد من الجد والاجتهاد، وأنت لا ينقصك شيء في هذا المجال

عاطفياً: حاول أن ترضىيالحبيب بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، ولا تعتمد أسلوب المراوغة والمماطلة في تنفيذ الوعود التي قطعتها له

صحياً: رفّه عن نفسك وتجنب الارهاق والمشاعر السلبية وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط

Advertisements

برج الميزان

مهنياً: تقرر فجأة الدخول في عدد من المشاريع في وقت واحد، متوقعاً أن تحظى بالدعم المطلوب من المسؤولين عنك، لكن قد يخيب ظنك وتنهار الأحلام فجأة

عاطفياً: يمكن أن تحطم حياتك العاطفية بسبب العناد الدائم وعليك التروي قبل اتخاذ أي قرار بالارتباط

صحياً: يجب أن تبادر فوراً إلى وقف التدهور الذي يحدث في وضعك الصحي بسبب الإهمال الزائد والاستخفاف بالإرشادات الطبية

برج العقرب

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات تظهر تفوقاً، وتبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك

عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد العذراء يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره

صحياً: تعاني بعض الحساسية نتيجة تغير الظروف المناخية، لذا استشر الطبيب، واعتمد الوصفات الطبيعية فهي تأتي بنتائج جيدة

برج القوس

مهنياً: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وتعرف لقاءً استثنائياً أو يبصر عمل خلاّق النور أو تجد قاسماً مشتركاً للتفاهم

عاطفياً: لا تتوان عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جدية في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وتصل معه إلى الاتفاق الشامل

صحياً: حاول أن تنام من سبع إلى ثماني ساعات ليس للراحة الجسدية والذهنية فقط، بل أيضاً للمحافظة على وزنك الصحي

برج الجدي

مهنياً: تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة، ربما تفكر في دراسة وتفرح للتطورات

عاطفياً: في الجو علاقة عاطفية ناشئة ومبادلات غرامية لا تقاوم ميلاً نحو التغيير

صحياً: خصص لنفسك قسطاً وافراً من الراحة الجسدية أو قم برحلة ترفيهية مع الحبيب

برج الدلو

مهنياً: لقاء مهم يحدد آفاق المرحلة المهنية المقبلة، وهي ستكون أكثر ازدهاراً وإفادة من المتوقع

عاطفيا: أنت عاطفي جداً على الرغم من إخفائك هذه العاطفة، ولكنك لست العاشق الرومنطيقي المثالي أو المحب المنفتح

صحياً: رياضة المشي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل، وخصوصاً في الصباح

برج الحوت

مهنياً: مشروع جديد يحدد مستقبلك في العمل، وخصوصاً اذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن

عاطفياً: تستقطب الشريك إليك أكثر فأكثر، وهذا ليس مصادفة فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس

صحياً: لا تهمل صحتك إطلاقاً على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء