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13 قتيلاً جراء انقلاب حافلة في مقدونيا الشمالية

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قتل نحو 13 شخصاً وأصيب 30 آخرين بجروح، مساء أمس الأربعاء، جراء انقلاب حافلة ركّاب على طريق سريع في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحّة في هذا البلد البلقاني الصغير.

ووقع الحادث في طريق سريع على بعد 20 كلم من شمال العاصمة سكوبيي فيما كانت الحافلة تقلّ نحو 50 راكباً.

وقال الوزير فينكو فيليب: "قتل 13 شخصاً وهناك أكثر من 30 جريحاً". وأوضح أنّ "أعداد القتلى قد ترتفع إذ إنّ هناك جرحى في حالة حرجة".

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من جهته، قال مدير قسم الطوارئ في المستشفى الرئيسي في سكوبيي إلير آساني لوسائل إعلام محلية إن هناك "خمسة أشخاص في حالة حرجة من بينهم امرأة حامل".

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث المروّع، بحسب ما قال مدع عام.

ومنذ الثلاثاء، أصبحت مقدونيا تسمّى جمهورية مقدونيا الشمالية وذلك بموجب اتفاق تاريخي أبرمته مع جارتها اليونان وأنهى نحو 30 عاماً من الخلاف وأتاح للبلد الصغير المضي قدماً في مساعيه للالتحاق بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.


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