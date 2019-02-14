إيران تستفز العالم باستعراض صواريخ باليستية بالتزامن مع وارسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية استفزاز النظام الإيراني لدول العالم بعد استعراضه صواريخ باليستية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "وارسو" في العاصمة البولندية، لمناقشة الإرهاب الإيراني وسبل مواجهته.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن تجربة الصواريخ الإيرانية تأتي في قلب محادثات قمة "وارسو" المنعقدة على مدار يومين، بعنوان "مستقبل من السلام والأمن في الشرق الأوسط"، للتنديد بخطر نظام ولاية الفقيه والأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة، مؤكدة أن "تصرفات طهران أثارت غضب قادة الغرب".

وأوضحت أن "النظام الإيراني بث مقطعاً مصوراً يظهر شاشة عملاقة تعرض صواريخ مختلفة للجيش الإيراني، وتعرض منصات إطلاق صواريخ باليستية وما بين كل منصة بضع مئات من الكيلومترات".





وذكرت أنه "بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة إيران، أعلن الرئيس حسن روحاني أن بلاده ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي، رغم الانتقادات الغربية، والمخاوف من خطر هذه الأسلحة الباليستية على المنطقة".

وأكدت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية أن: "هذه الصواريخ ليست لعبة لاستعراضها بهذا الشكل في مدخل حديقة عامة، لا سيما في ظل مناخ التوتر السائد في المنطقة".

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وقالت إن الولايات المتحدة تمارس سياسة الضغط بأقصى شدة على إيران، وتتهمها بنشر عدم الاستقرار في المنطقة وتطوير برنامجها النووي الخطير.





وحذرت الإذاعة الفرنسية من خطر تطوير الصواريخ الإيرانية وانتشارها في المنطقة، ونقلت على لسان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي طرح فكرة معاقبة إيران على هذا الأمر، قوله إن: "استعراض طهران لهذه الصواريخ في هذا التوقيت يزعج باريس أيضاً".



وتشهد العاصمة البولندية وارسو حشداً عالمياً لبحث آليات مواجهة الإرهاب الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الشهر الماضي عن المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين اعتباراً من الأربعاء، ويشارك فيه ممثلون عن أكثر من 60 دولة.



