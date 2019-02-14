قصف أمريكي يستهدف موقعا للقاعدة في أوباري الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، الخميس، أن قصفا أمريكيا استهدف موقعا يتمركز به أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري الليبية جنوبي غرب البلاد.

وأكد السلاك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الغارة الأمريكية جاءت في إطار التعاون المستمر بين أمريكا وليبيا في مجال مكافحة الاٍرهاب.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" قد أعلنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تنفيذها لغارة جوية استهدفت قيادات تنظيم القاعدة في منطقة العوينات جنوب غربي ليبيا، ما أدى إلى مقتل 11 إرهابيا من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي.



وأكدت قيادة أفريكوم ردا على استفسار لـ"العين الإخبارية"، أن الغارات الجوية تمت بالتنسيق مع حكومة فايز السراج الليبية، موضحة عدم رصدها لسقوط جرحى أو مصابين في صفوف المدنيين.



وأوضحت أفريكوم أن هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب العربي في ليبيا، موضحة أن الضربة الأخيرة ضد القاعدة في المغرب العربي وقعت في 13 يونيو/حزيران 2018، مما أدى إلى مقتل إرهابي واحد.

