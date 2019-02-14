الان تتابع خالد بن سلمان: الناتج المحلي للمملكة ضعف نظيره في إيران بعد أن كانا متساويين في ٧٩م والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إن نظام الملالي استولى على الحكم في ايران منذ أربعين عاماً، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعاً في مستوى المعيشة، ووقف تام للتنمية الإقتصادية والبشرية، ولايزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الارهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، في تغريدات متعاقبة عبر تويتر، أن قيادة المملكة طالما كان هدفها العمل على التنمية البشرية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولهذا ازداد دخل الفرد في المملكة منذ عام ١٩٧٩ عشرة أضعاف، بينما تراجع في إيران بأكثر من النصف. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ضعف نظيره في إيران بعد ان كانا متساويين في عام ٧٩م.

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وتابع: الشعب الإيراني الصديق يستحق قيادة تلتفت له بدلا من تبديد ثروته وأمواله للعبث في الخارج ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة. النظام الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة تركيع العرب وهو ما لن يحدث، وخطابهم الطائفي كشف عن نفسه وبعد أربعين عاما لم تعد اوهام هذا النظام تنطلي على أحد.

وتساءل هل يقبل النظام الإيراني أن يكون الولي الفقيه عربياً وينصاع له الإيرانيون؟ ام ان خطابهم هو مجرد محاولة لفرض هيمنتهم المزعومة على العرب. إن الشعوب العربية الأبّية لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعهم سواء في اليمن أو أي دولة عربية أخرى.

وأنهى تغريداته قائلا: شكل النظام التهديد الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكا بأحلامه التوسعية.في خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء ان أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم وسماها جنوب ايران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف، أبلغ من خطب الوهم.