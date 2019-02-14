قال الرئيس السودانى عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن 2019 هو عام السلام وإسكات صوت البندقية فى كل ربوع السودان بصورة نهائية.
وأكد البشير - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم وتقويم الأداء لقوات الدفاع الشعبى لعام 2018 والذى عقد اليوم الأربعاء بالخرطوم تحت شعار (نحو أداء استراتيجى متميز) - أن الدفاع الشعبى مؤسسة تخدم الشعب السودانى فى كافة المجالات، مشيدًا بما أنجزه منذ تكوينه حتى الآن.
وقال إن دور الدفاع الشعبى كان القتال من أجل تحقيق وبناء السلام وتثبيته، وإن احتفال إخوتنا فى الطرف الأخر بإعلاننا وقف إطلاق النار الدائم لدليل على أن هناك إرادة قوية للسلام، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد أنه فعلا قد اكتملت عملية السلام ليكون 2019 عام إسكات البندقية فى السودان بصورة نهائية.
ونوه البشير بأن السلام يحتاج إلى كثير من المجاهدات مثلما للقتال، وقال "هى مرحلة أصعب لأن السلام تحقق بعد مجاهدات بتقديم شهداء ودماء وأرواح ونزوح ولجوء"، مؤكدًا أن برنامج الحكومة سيكون من أجل تثبيت السلام وتمكينه فى كل مناطق العمليات.
وقال إن "كتائب الإسناد ليست للقتال، ولكنها لتحقيق الهدف ذاته، ونحن نسعى لإقناع إخوتنا فى الطرف الأخر بالسلام وفائدته، وهى كتائب تعليم للصيانة وبناء المدارس وسد الفجوة، وكذلك فهى صحية لبناء المؤسسات العلاجية بمختلف المستويات وإكمال الكوادر وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية، بجانب بناء الإنسان فضلا عن تحويل المقاتلين والنازحين واللاجئين إلى عناصر منتجة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السودانى: 2019 عام السلام فى كل ربوع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.