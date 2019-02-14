شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية»: لا تقدم في ملف الأسرى.. وإيران تؤجج الحرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) أحمد الشميري (جدة) طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم ضد الطرف المعرقل، وعدم منحه فرصة للمراوغة، وإيقاف التدخلات الخارجية لإفشال تنفيذ اتفاق ستوكهولم. واتهم النعمان، في تصريح إلى "الخليج 365"، إيران بلعب دور سلبي في تأجيج الصراع وإفشال جهود تحقيق السلام من خلال مليشيا الحوثي. وكشف أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، ولا تزال المليشيات تحاول تجزئة القضية للضغط على المجتمع الدولي وتحويلها إلى قضية سياسية. وأكد أن الشرعية متمسكة بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم. من جهته، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس، من تضاؤل فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام. وقال قبل اجتماع مع وزراء خارجية

طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم ضد الطرف المعرقل، وعدم منحه فرصة للمراوغة، وإيقاف التدخلات الخارجية لإفشال تنفيذ اتفاق ستوكهولم. واتهم النعمان، في تصريح إلى "الخليج 365"، إيران بلعب دور سلبي في تأجيج الصراع وإفشال جهود تحقيق السلام من خلال مليشيا الحوثي. وكشف أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، ولا تزال المليشيات تحاول تجزئة القضية للضغط على المجتمع الدولي وتحويلها إلى قضية سياسية. وأكد أن الشرعية متمسكة بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم. من جهته، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس، من تضاؤل فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام. وقال قبل اجتماع مع وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات «أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم». وأضاف: «تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي لكن هناك مشكلات حقيقية تتعلق بالثقة ما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل».

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