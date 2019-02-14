شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأجنحة يتفاقم والانقسامات تضرب الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ.ف.ب (طهران، جنيف)

تحت وطأة الضغوط الدولية والعقوبات الأمريكية وتدهور الاقتصاد، بدأ صراع الأجنحة يتفاقم في إيران ويطفو على السطح خصوصا بين قيادات الصف الأول، إذ أعلن رئيس نظام الملالي حسن روحاني أمس (الأربعاء) استعداد حكومته للتفاوض مع الولايات المتحدة لكنها لن تستسلم للضغوط، بحسب تعبيره. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن روحاني قوله: «لو أراد الأمريكيون التحدث معنا حول موضوع معين، في إطار احترام حرمة البلاد والقانون واللوائح الدولیة، فإننا جاهزون دائما للحوار والمنطق والجدال الأحسن، ولكن نرفض الضغوط والإملاءات وتقویض حقوقنا الوطنیة».

وقال روحاني خلال اجتماع لحكومته « إذا استسلم شعبنا أمام أمريكا من الخطوة الأولى فعليه الاستسلام حتى النهاية وتسليم قوته وهويته، لذلك يجب علينا الصمود». وأضاف: «إذا أراد أحد ما التحدث معنا حول قضية ما، سنتحاور معه إذا احترم قانون وسيادة الشعب الإيراني، لكننا لن نقبل ممارسة الضغوط والقوة وانتهاك حقوقنا».إلا أن المرشد الأعلى علي خامنئي كان له رأي آخر، إذ أعلن أن «لا جدوى من التفاوض مع أمريكا». وقال في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس إن ما من مشكلة مع الولايات المتحدة قابلة للحل، وإن المفاوضات معها «خسارة». وكتب «فيما يتعلق بأمريكا.. ما من مشكلة يمكن حلها، والمفاوضات معها ليست سوى خسارة اقتصادية وروحية».من جهتها، طالبت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة سونا صمصامي، المجتمع الدولي الاعتراف رسميا بالمجلس كممثل حقيقي للشعب الإيراني. وأكدت في مؤتمر صحفي بالنادي الوطني للصحافة الأمريكية، (الإثنين)، ضعف وهشاشة نظام الملالي وعدم وجود علاج لأزماته، مع تمدد الانتفاضة الشعبية. وطالبت باتخاذ سياسة دولية جامعة وحاسمة ضد طهران. واتهمت الخميني الذي وصفته بـ«الدجال» والملالي بسرقة قيادة الثورة وصناعة استبداد ديني وخيانة المثل الرفيعة للشعب. ولفتت إلى فشل الملالي في زرع الضعف واليأس في قلوب الإيرانيين.