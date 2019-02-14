أ ش أ
أعلن السودان، اليوم الأربعاء، عن مشاركته في القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي، إن القمة ستناقش مجمل العلاقات العربية والأوروبية، منوها بأن أعمال اللجان المتفرعة مستمرة للوصول لاتفاق كامل حول القضايا التي ستناقش في القمة.
ودعا الوزير إلى دعم الجهود المشتركة بين الدول العربية وأوروبا لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التحديات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن مشاركته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.