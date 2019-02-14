السودان يعلن مشاركته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

أ ش أ

أعلن السودان، اليوم الأربعاء، عن مشاركته في القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي، إن القمة ستناقش مجمل العلاقات العربية والأوروبية، منوها بأن أعمال اللجان المتفرعة مستمرة للوصول لاتفاق كامل حول القضايا التي ستناقش في القمة.

ودعا الوزير إلى دعم الجهود المشتركة بين الدول العربية وأوروبا لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التحديات المشتركة.