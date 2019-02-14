حذرت استخبارات الجيش الإسرائيلي من "محاولات إيران نشر منشآت عسكرية وصاروخية في العراق"، مشيرةً إلى أن "خطوات طهران تأتي عقب ضربات إسرائيلية لأهداف إيرانية في سوريا".
ولفتت إلى أن "تلك التحركات تستوجب "تكثيف الجهود الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحوّل الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري" وزعمت أن "طهران تسحب القوات الموالية لها في سوريا باتجاه الشمال والشرق، في تغيير لاستراتيجية الانتشار قرب الحدود مع الجولان المحتل".
وأشارت إلى أن "إيران قد تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، بهدف إجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر استخبارات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول الانتشار عسكريًا بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.