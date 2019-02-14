استخبارات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول الانتشار عسكريًا بالعراق

حذرت ​استخبارات الجيش​ الإسرائيلي من "محاولات ​إيران​ نشر منشآت عسكرية وصاروخية في ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "خطوات ​طهران​ تأتي عقب ضربات إسرائيلية لأهداف إيرانية في ​سوريا​".

ولفتت إلى أن "تلك التحركات تستوجب "تكثيف الجهود الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحوّل الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري" وزعمت أن "طهران تسحب ​القوات​ الموالية لها في سوريا باتجاه ​الشمال​ والشرق، في تغيير لاستراتيجية الانتشار قرب الحدود مع ​الجولان​ المحتل".

وأشارت إلى أن "إيران قد تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، بهدف إجبار ​المجتمع الدولي​ على رفع العقوبات الاقتصادية عنها".