لفتت وزيرة الخارجية ​السويد​ية ​مارغو ولستروم​ إلى أن "السويد تركز على تعزيز الديمقراطية كجزء من سياستها الخارجية في الأعوام المقبلة، وسط تحديات قريبة وبعيدة"، مشيرةً إلى أن "الديمقراطية تتراجع حول ​العالم​ واليوم عدد السكان الذين يعيشون في بلاد بها ميول استبدادية أكثر من عدد السكان الذين يعيشون في بلدان تتقدم فيها الديمقراطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية السويدية: الديمقراطية تتراجع في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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