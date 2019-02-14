القاضية عون ادعت على نقيب الأطباء ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة

طلبت المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإدعاء على نقيب الأطباء ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة في ملف الطفلة صوفي مشلب، وذلك بحسب المادة 461 عقوبات، والتي تصل الى السجن لمدة سنتين.
وكانت قاضية التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار ختمت التحقيق اليوم مع المدعى عليهما وأحالت الملف الى النيابة العامة للمطالعة.
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