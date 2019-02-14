القاضية عون ادعت على نقيب الأطباء ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة

طلبت المدعي العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ الإدعاء على نقيب الأطباء ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة في ملف الطفلة ​صوفي مشلب​، وذلك بحسب المادة 461 عقوبات، والتي تصل الى السجن لمدة سنتين.

وكانت قاضية التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار ختمت التحقيق اليوم مع المدعى عليهما وأحالت الملف الى ​النيابة العامة​ للمطالعة.