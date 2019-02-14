الصليب الاحمر وزع الورود عشية عيد العشاق في إطار حملة توعية ضد الايدز

جال ​الصليب الاحمر​- قسم ​الشباب​ فرع بعبدا، على مطاعم المنطقة مقدما الورود المصحوبة بعبارة "حارب السبب قبل ما تحارب النتيجة"، وذلك في إطار حملة توعية ضد امراض ​الايدز​، عشيّة عيد العشّاق.

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