40 سفيرا بريطانيا سابقا يدعون إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

دعا أكثر من 40 سفيرا بريطانيا سابقا رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تمديد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، اليوم الخميس.

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وقال السفراء في بيان إن سياسة ماي الحالية لا تنم عن إتمام عملية الخروج من الاتحاد ، ولكنها تضع الأساس لسنوات من التفاوض وإعادة التفاوض مع الاتحاد.

وأوضحوا أن المصالح القومية للمملكة المتحدة ستُخدم بشكل أفضل من خلال تمديد عملية "المادة 50" لتوفير الوقت اللازم لتوضيح شروط العلاقة المستقبلية أو السماح بإجراء استفتاء ثان.

وشملت قائمة الموقعين على البيان سفراء سابقين لدى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.