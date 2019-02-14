محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، هاتفيا مساء أمس الثلاثاء، بعد أن استدعت فرنسا الأسبوع الماضي سفيرها لدى روما عقب ما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية من جانب وزير إيطالي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: رئيسا فرنسا وإيطاليا يتحدثان هاتفيا بعد أزمة استدعاء السفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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