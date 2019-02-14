محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يعتزم العمل مع الدول العربية لمواجهة إيران، فيما صرح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بأن روسيا تسعى لتقسيم التحالف الغربي، أما الرئيس السوداني عمر البشير فأعلن أن 2019 هو عام السلام وإسكات البندقية في السودان.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: نعتزم العمل مع الدول العربية لمحاربة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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