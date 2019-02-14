الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من حادث طعن

غادر الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، المستشفى اليوم الأربعاء؛ بعد امتثاله للشفاء بعد الإصابة التى لحقت به جراء حادث طعن تعرض له خلال حملته الانتخابية فى سبتمبر الماضي.
وقال متحدث باسم الحكومة أوتافيو ريجو باروس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن المستشفى التى مكث فيها بولسوناروبمدينة "ساو باولو" البرازيلية مدة 17 يومًا بعد إجرائه عملية ناجحة قد أجازت خروجه، كما بث التليفزيون المحلى لقطات تظهر بولسونارو يسير إلى طائرته دون متاعب وبصحبته حرمه.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن بولسونارو "63 عامًا" كان يباشر مهام
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