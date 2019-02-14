هنأ الدكتور أشرف العزازى رئيس البعثة التعليمية المصرية بسفارو جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية ممثلا المكتب الثقافى المصرى لجميع الأبناء الناجحون فى اختبار الشهادة الإعدادية بمدارس مسار المنهج المصرى " الفصل الدراسيالاول" للعام الدراسى " 2018/2019" كما هنأ اولياء الامور الذين بذلوا الغالي والنفيس من الجهد والمال من أجل نجاح أبنائهم ومعايشة تلك اللحظات الرائعة.
كما نوه أنه بمقدور أولياء الأمور الحصول علي النتيجة من خلال كافة المدارس بمنطقة الرياض وجده التابعة لمكتبينا وأكد الدكتور العزازى أنه وطاقمة يعملون علي مدار الساعة من أجل توفير كل السبل والوسائل المتاحة لتذليل كافة العقبات لأبناء الجالية المصرية المميزين ووفقنا الله واياهم لما يحب ويرضى .
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الثقافى المصرى بالمملكة يهنأ طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس المسار المصرى على النجاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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