المتضامنون مع معتقلي “الحراكات” يعودون إلى الشوارع..وقفة في البيضاء تعيد مطلب إطلاق السراح- صور

على مقربة من الذكرى الثامنة لحراك “20فبراير” وبعد أشهر من الهدوء، عادت الاحتجاجات للشوارع، حيث خرج من جديد الداعمون للمعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية للتعبير عن غضبهم في شوارع البيضاء.

وفي ذات السياق، خرج العشرات من النشطاء، مساء اليوم الأربعاء، وسط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، للاحتجاج دعما لمعتقلي حراك الحسيمة وجرادة، وغيرهم من الحراكات الاجتماعية، التي لا زالت محاكمات نشطائها متواصلة.

المحتجون رفعوا اليوم شعارات غاضبة، وحملوا شعارات ساخنة، تطالب بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء والمعتقلين السياسيين.

وردد الغاضبون اليوم في وسط الدار البيضاء، شعار: “المعتقل خلى وصية لا تنازل عن قضية”، مؤكدين على استمرار احتجاجاتهم إلى حين إقفال ملف المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية.

يشار إلى أن نشطاء الحراكات الاجتماعية في الحسيمة وجرادة والدار البيضاء، لا زالوا يمثلون أمام محاكم المملكة في قضايا مرتبطة بنشاطهم، وسط مطالب حقوقية وطنية ودولية، لإقفال الملف والإفراح عن كافة المتابعين في هذه القضايا.