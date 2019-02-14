تزامنا مع الأزمة المغربية السعودية…أمير قطر يسعى لتعزيز تعاونه مع المغرب

تزامنا مع الأزمة الصامتة التي تعيشها العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والإمارات والسعودية، تتجه قطر، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الرباط.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقع مرسوما جديدا، اليوم الأربعاء، يقضي بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي بين دولة قطر والحكومة المغربية، وهو المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.

ووقع المغرب وقطر 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل، للمجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.

يشار إلى أن اجتماعات للجنة العليا المغربية القطرية المشتركة عقدت في شهر مارس الماضي، في الرباط، وقع فيها الطرفان 11 مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والتعليم.