فاز فريق نهضة بركان، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل واحد أمام حسنية أكادير، في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي استضافها الملعب البلدي ببركان.
ثنائية أصحاب الأرض، كانت من توقيع كل من الان تراوري، في الدقيقة 48 من عمرالمباراة، ويوسوفو دايو (د69).
أما عن هدف حسنية أكادير الوحيد، فسجله اللاعب أيوب البركاوي (د47).
وبهذه النتيجة تصدر فريق نهضة بركان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في حين يتمركز كل من الرجاء الرياضي (2 نقاط)، وأوتو هو الكونغولي (2 نقاط)، وأخيراً غزالة سوس بنقطة وحيدة.
تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء الرياضي تعادل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء بدون أهداف أمام أوتوهو، في المباراة التي استضافها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس”الكاف”..نهضة بركان يطيح بغزالة سوس ويتصدر مجموعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.