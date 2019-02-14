كأس”الكاف”..نهضة بركان يطيح بغزالة سوس ويتصدر مجموعته

فاز فريق نهضة بركان، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل واحد أمام حسنية أكادير، في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي استضافها الملعب البلدي ببركان.

ثنائية أصحاب الأرض، كانت من توقيع كل من الان تراوري، في الدقيقة 48 من عمرالمباراة، ويوسوفو دايو (د69).

أما عن هدف حسنية أكادير الوحيد، فسجله اللاعب أيوب البركاوي (د47).

وبهذه النتيجة تصدر فريق نهضة بركان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في حين يتمركز كل من الرجاء الرياضي (2 نقاط)، وأوتو هو الكونغولي (2 نقاط)، وأخيراً غزالة سوس بنقطة وحيدة.

تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء الرياضي تعادل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء بدون أهداف أمام أوتوهو، في المباراة التي استضافها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.