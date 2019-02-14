أسعار المحروقات في المغرب.. مجلس المنافسة يحسم التسقيف

أسابيع قليلة بعد استعادته الولاية القانونية التي تسمح له بمباشرة مهامه، يعقد مجلس المنافسة، يوم غد الخميس، دورته الأولى في ظل القانون الجديد الذي يمنحه سلطات تقريرية واسعة.
وسيصادق المجلس في هذه الدورة على الرأي الذي طلبته منه الحكومة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، من خلال تحديد هوامش الربح لشركات التوزيع.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على القانون الداخلي للمجلس، وميثاق الأخلاقيات الخاص به، فضلا عن مشروع ميزانية 2019.
وستزامن هذه الدورة انعقاد المجلس الحكومي، الذي سيصادق على مشروعي مرسومين بإحداث نظام أساسي للعاملين في المجلس، وتحديد قيمة التعويضات المالية للأعضاء.
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