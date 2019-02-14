الان تتابع الخارجية الأمريكية: لم نتلق أي دعوة رسمية لأي محادثات مع طالبان بشأن أفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها لم تتلق أي دعوة رسمية لأي محادثات مع طالبان بشأن أفغانستان.
ألغت حركة طالبان، في وقت سابق، محادثات مقررة مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الجاري في قطر، بسبب خلافات بشأن جدول الأعمال.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز، فإن أعضاء كبار من طالبان متمركزون في أفغانستان قالوا إن الجانبين “اتفقا على عدم اللقاء في قطر”.
وكان مسؤولون كبار من طالبان قالوا، في وقت سابق، إنه من المقرر أن تبدأ المحادثات التي تستمر يومين في قطر، غداً الأربعاء.
ورفضت طالبان طلبات من قوى إقليمية للسماح لمسؤولين أفغان بالمشاركة في المحادثات.
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