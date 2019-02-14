ترمب: ادرس "كل الخيارات" بشأن الأزمة في فنزويلا

اسماء السيد - واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا الأربعاء أنه يدرس "كافة الخيارات" بشأن فنزويلا مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكب "خطأ فظيعا" بمنعه دخول المساعدة الإنسانية الدولية الى بلاده.
وقال ترمب من مكتبه البيضاوي لدى استقباله نظيره الكولومبي ايفان ديوك "هناك حلول عدة وخيارات عدة. ونحن ندرس كل الخيارات".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت لديه "خطة بديلة" في حال تمسك مادورو بالسلطة، قال ترمب "لدي على الدوام خطط بي وسي ودي واي واف".
وبعد أن اعتبر الوضع في فنزويلا "حزينا جدا"، أشاد ترمب بالمعارض خوان غوايدو المعترف به كرئيس انتقالي من واشنطن ومن نحو خمسين دولة.
وقال ترمب عن غوايدو "أكن احتراما شديدا لهذا الذي يعتبره الكثيرون الرئيس الحقيقي لفنزويلا. انه شجاع جدا".
من جهته قال ديوك الذي كان جالسا الى جانب ترمب على ضرورة ابقاء الضغوط شديدة على نظام مادورو.
وتابع الرئيس الكولومبي "أن الرئيس غوايدو يحظى بدعم كبير وعلينا ان نقدم له دعما اضافيا لكي يتمكن من مواكبة المرحلة الانتقالية في فنزويلا بشكل جيد".
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