اعتبر عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد سليمان​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "‏قرار ​المملكة العربية السعودية​ رفع الحظر عن سفر رعاياها الى ​لبنان​ خلال زيارة المستشار في ​الديوان​ الملكي ​نزار العلولا​ الى ​بيروت​ هو فعل ايمان من مملكة الخير بلبنان ومستقبله".

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان :‏قرار السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها الى لبنان فعل ايمان به وبمستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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