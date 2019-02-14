حريق في محل للاحذية في مزرعة عزة راشيا

شب حريق في محل لبيع الاحذية في بلدة مزرعة عزة في ​قضاء راشيا​ وتعمل فرق ​الدفاع المدني​ على اطفاء الحريق والتي لم تعرف حصيلة الاضرار حتى اللحظة.

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