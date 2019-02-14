ترامب: هناك أكثر من حل لإنهاء الأزمة الفنزويلية

أكد الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ أن "هناك حلولا عدة لإنهاء الأزمة الحادة التي تعيشها ​فنزويلا​"، مشيرا إلى أن إدارته تدرسها كلها، لافتاً إلى "أننا ندرس جميع الخيارات".

ولفت إلى أنه "مستاء من أحداث فنزويلا" وكشف عن أن "​القوات​ المسلحة الأميركية والكولومبية "تعمل سوية"، مؤكداً أن "​الولايات المتحدة​ تنظر الآن إلى زعيم المعارضة الفنزويلية، ​خوان غوايدو​، على أنه ​رئيس فنزويلا​ الحقيقي".