الأزهر يُدرب 80 من علماء وأئمة سبع دول إفريقية في نواكشوط

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - أ ش أ:

قال الدكتور أحمد رجاء عبدالحميد الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الدورة التي ينفذها خبراء بالمركز الإسلامي الدولي للبحوث والدراسات التابع لجامعة الأزهر الشريف في نواكشوط، يشارك بها 80 من علماء وأئمة سبع دول إفريقية هي (موريتانيا، وتشاد، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي والنيجر، والسنغال).

وأوضح عبدالحميد، في تصريح اليوم الأربعاء، أن بعثة الأزهر في نواكشوط تركز خلال هذه الدورة على محاور تتعلق بالمرأة وهي الأمومة الآمنة، وختان الإناث، وزواج القصر، والحمل المبكر .. مشيرًا إلى مشاركة علماء وأساتذة طب لتناول تلك الظواهر من الناحية الطبية وموقف الشريعة الإسلامية من هذه القضايا.

يذكر أن الدورة التي تعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تتناول القضايا المتعلقة بزواج الأطفال وتعليم الفتيات وتمكين المرأة وتباعد الولادات، وتبادل التجارب حول الأطر القانونية لتمكين المرأة في بلدان الساحل، بدعم من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموجرافي في منطقة الساحل الممول من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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