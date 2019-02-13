السعودية تحتل التراند العالمي بتدشين أكثر من ألف مشروع في الرياض.. فيديو

تصدرت المشاريع التي رعى حفل تدشينها عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التراند العالمي.

ومنذ ساعات صعد هاتشاج #الملك_يدشن_مشاريع_الرياض، إلى التراند، وقال السعودي بدر عمر العبداللطيف في تغريدة رصدها مايقارب نصف قرن والرياض تتشكل على يده وتحت نظره .. تنمو وتصعد إلى مصاف المدن العالمية. وهاهو اليوم فارسها التاريخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله يعيد صياغة العاصمة بما يتواكب مع الزمن المتسارع، وتطلعات الوطن والمواطن.

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شاهد الفيديو خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية#الملك_يدشن_مشاريع_الرياض pic.twitter.com/wPQpy1JgYq — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 13, 2019

وحسب وكالة الأنباء السعودية دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعاً تتجاوُز تكِلفتُها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي كافةَ قِطاعات التنمية في منطقةِ الرياض.

وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، كلمة بهذه المناسبة، خاطب فيها الملك سلمان بالقول: إنَّ عَهْدَكم الزاهرَ والذي شَهِدَتْ فيه البلادُ قفزاتٍ تنمويةٍ هائلةٍ ومشاريعَ ضخمةٍ ورؤيةٍ ترسمُ خُطى المستقبلِ بسواعدِ أبنائِها المُخْلِصِين يَجْعَلُنا بإذن الله مطمئنين إنَّ هذه البلادَ تسيرُ وِفْقَ ما خَطَطْتُم لها لتبقى شامخةً بِمَكَانَتِها وراسخةً بعقيدتها ومتمسكةً بثوابتها وعظيمةً بقادتها ومتسلحةً بشعبها الوفي.

وقال إنه "امتداداً لهذه المسيرة المباركة، نَقْطِفُ في هذا اليوم المبارك، ثِمَارَ غَرْسِكُم اليانع، ونتشرفُ بِرعايِتِكُم الساميةُ الكريمة، لافتتاحِ جُمْلةٍ من مشاريعِ الخيرِ والنّماءِ في منطقةِ الرياض، ضمن مسيرةِ النهضةِ التنموية، والتطويرِ الطَمُوح الذي تَشْهَدهُ كافةَ مناطِق المملكةِ في هذا العهد الميمون، تحت قِيَادَتِكُم الحكيمة، أيدّكُم الله، وعَضِدِكُم المبارك، سمو ولي عهدكم الأمين ، وتحت مظلةِ رؤيةِ المملكةِ الطموحة 2030، التي تتسارعُ فيها الخُطى لتعزيزِ مَكَانةِ المملكة، واستثمارِ إمكانَاتِها وقُدُرَاتِها ومُقُومَاتِها، واستشراف مستقبلها الواعد".

تابع أمير الرياض: ذه المشاريعُ التنمويةُ المباركة والتي تتفضلون أيدكم الله بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها، تتنوع بين 1281 مشروعاً تتجاوُز تكِلفتُها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي كافةَ قِطاعات التنمية في منطقةِ الرياض، متطلعينَ في هذه المنطقةِ الغالية.

بعد ذلك شاهد الملك سلمان والحضور فيلماً بعنوان "سلمان.. ذاكرة الرياض" بيّن ارتباط الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمدينة الرياض، ابتداءَ من نشأته في الرياض على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مروراً بصدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وتوليه مسؤولية قيادة العاصمة وصولاً إلى النهوض بالرياض إلى المكانة المرموقة التي تليق بها كأحد كبرى الحواضر العالمية الرائدة، وتهيئة العاصمة لإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية لتحقيق مستقبل واعد زاخر بالنجاح والازدهار بمشيئة الله، في ظل ( رؤية المملكة 2030 ).