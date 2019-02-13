شكرا لقرائتكم خبر عن الرباعية الدولية: خطوات لإيقاف دعم إيران للمليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش وزراء خارجية الرباعية الدولية بشأن اليمن ( السعودية ، الإمارات، بريطانيا، أمريكا)، الدور الإيراني التخريبي لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة، ودعمه المليشيات الحوثية بالأموال والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة، وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاك إيران لقراري مجلس الأمن ٢٢١٦ و٢٢١٣.

وأدان الوزراء بشدة استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالإيقاف الفوري لذلك، كما اتفقوا على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم إيران للمليشيات بالمشتقات النفطية.

واستنكر البيان وأدان ما قامت به المليشيات الحوثية ضد البنوك التجارية واحتجاز موظفيها في صنعاء، ما أعاق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن. وأشادوا بعزم الحكومة اليمنية صرف رواتب الموظفين المدنيين في جميع المحافظات.