أفاد مصدر أمني أن أربعة اشخاص قتلوا بينهم جنديان، في هجوم شنته جماعة بوكو حرام، على موكب حاكم ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وذلك قبل يومين من موعد الانتخابات العامة في البلاد.
وكشف عنصر في ميليشيا تقاتل الى جانب الجيش النيجيري لوكالة فرنس برس، ان "تعرضنا لهجوم كبير من بوكو حرام مساء، مشيرا الى ان " سيارة الحاكم كانت قد ابتعدت عندما اطلقوا النار على السيارات التي كانت في آخر الموكب".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: هجوم لبوكو حرام على موكب حاكم ولاية في نيجيريا يوقع قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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