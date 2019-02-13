نائب أميركي: الكونغرس لن يدعم أي عمل عسكري في فنزويلا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغيل، أن "الكونغرس لن يدعم أي عمل عسكري أميركي في فنزويلا"، منتقداً "تلميحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية في فنزويلا".
ولفت إلى "أنني قلق من تلميحات الرئيس فيما يتعلق بأن التدخل العسكري الأميركي ما زال خيارا، وأود أن أقول لمن يسمعنا؛ أن التدخل العسكري الأميركي ليس خيارا".
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