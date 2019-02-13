سوريا : الجيش يدمر تحصينات إرهابية بريف حماة

في السياسة 14 فبراير,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 :

دمرت وحدات من الجيش السوري امس مقرات للمجموعات الإرهابية في رمايات مركزة على تحصيناتها ونقاط انتشارها بريف حماة الشمالي قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب آخر المعاقل الرئيسة للتنظيمات الإرهابية. وأفادت “سانا” بأن وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية الحاكورة نفذت ضربات مدفعية على نقاط محصنة ومحور تحرك إرهابيي “الحزب التركستاني”. وأشارت الوكالة السورية إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير عدة مقرات لهم ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين. ولفتت إلى أن وحدة أخرى من الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية حاولت التسلل من أطراف بلدة تل هواش باتجاه النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي وأحبطت تسللها بعد أن قضت على اثنين من أفرادها وإجبار من تبقى منهم على الفرار. في غضون ذلك، قالت “سانا” أن وحدات الجيش العاملة في السقيلبية وجهت ضربات مدفعية على تحركات لمجموعات إرهابية تسللت من أطراف بلدة قلعة المضيق باتجاه النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي. وأشارت إلى أن الضربات المركزة أفشلت محاولة الإرهابيين وكبدتهم خسائر بالأفراد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

سياسيا، جددت الحكومة السورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بالوقوف ضد ما وصفته بجرائم التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة بحق شعب سوريا. وأكدت الخارجية السورية، في رسالتين وجهتهما امس الاول إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مقتل 16 شخصا بينهم 7 أطفال وإصابة 70 آخرين جراء غارات شنها التحالف الاثنين الماضي على “مخيم للمدنيين” في قرية الباغوز بريف محافظة دير الزور. واعتبرت الوزارة أن “اعتداءات التحالف الدولي على المدنيين الأبرياء واستخدامه لأسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري أصبح سلوكا ممنهجا ومتعمدا في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “هذه الجريمة الجديدة تشكل حلقة في سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الشعب السوري، ومنها استمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية”. ودعت الخارجية السورية “الدول المنخرطة في هذا التحالف إلى إعادة النظر بمشاركتها في أعماله العدوانية على سوريا وجرائمه المستمرة بحق الشعب السوري، والخروج من بوتقة الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي الأمريكي”. وفي ختام الرسالتين، طالبت الحكومة السورية مجددا مجلس الأمن “بالوقوف ضد هذه الجرائم والاعتداءات وأن يتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها، وإنهاء التواجد العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية”.