العراق يرفض بقاء أي قوات أجنبية على أراضيه

بغداد ـ وكالات: قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حرص بلاده على العلاقات مع الولايات المتحدة والمساهمة في محاربة الإرهاب وداعش والتقيد بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية وليس أي شيء آخر وعدم قبول أية قواعد أجنبية على الأراضي العراقية”. تأكيدات المهدي جاءت خلال اجتماعه ، بوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الذي وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة صباح امس ، لتدارس تطوير العلاقات بين البلدين والحرب ضد الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة . ودعا المهدي إلى :” مساندة جهود الاستقرار والإعمار وتطوير الاقتصاد بعد أن حقق العراق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الإرهابية بتضحيات أبنائه وبالتماسك الاجتماعي ووحدة أطياف الشعب العراقي ،وأن الحياة في المدن العراقية ومنها العاصمة أصبحت أفضل مما كانت عليه”. من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة عن اعتزاز بلاده :” بعلاقات التعاون مع العراق وارتياحه لما يشهده من أمن واستقرار”. وقال شاناهان :”جئنا للاستماع بشكل مباشر لرؤية الحكومة العراقية لطبيعة ومستقبل العلاقات بين البلدين”. وأضاف المسؤول الأمريكي:”نشيد بجهود الحكومة وتوجهاتها لخدمة جميع أطياف الشعب العراقي وأن مهمة القوات الأمريكية تتمثل في محاربة داعش والتدريب الذي تحتاج إليه القوات العراقية ودعمها في القضاء على بقايا داعش”.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر من الشرطة العراقية أنه تم العثور على جثتي شخصين كانت عناصر من تنظيم داعش اختطفوهما قبل نحو شهر جنوب مدينة كركوك. وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن “القوات الأمنية عثرت على جثتي مدنيين اثنين كان عناصر من داعش قاموا باختطافهما قبل نحو شهر، بالقرب من ناحية الرشاد جنوبي كركوك”.تجدر الإشارة إلى أن فلول تنظيم داعش يشنون عمليات بين الحين والآخر في كركوك رغم استمرار الجهود التي تبذلها القوات الأمنية لضبط الأمن والاستقرار في المحافظة.