بوتفليقة يعين مديرا جديدا للأمن الوطني الجزائري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، الأربعاء، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.



وكان بوتفليقة عيّن لهبيري في هذا المنصب في يونيو/حزيران الماضي خلفاً لعبدالغني هامل الذي ظل في منصبه ثمانية أعوام قبل إقالته أيضاً دون توضيح الأسباب.



وربط محللون ووسائل إعلام محلية إقالة هامل بمصادرة 701 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء وهران غرب البلاد، في نهاية مايو/أيار، وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في هذه الواقعة.

وذكر بيان الرئاسة أن عبدالقادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفاً للهبيري.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن بوتفليقة أعلن، الأحد الماضي، أنه سيسعى إلى الفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان.