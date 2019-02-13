الان تتابع تنفيذ حكم الإعدام في 3 من الإخوان بعد إدانتهم بقتل لواء شرطة بمصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم، حكم الإعدام شنقا ضد 3 من تنظيم الإخوان الإرهابي، أدينوا بقتل مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء نبيل فراج في 19 سبتمبر 2013.

وأدانت المحكمة المتهمين بجرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية، وقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وثقيلة ومفرقعات، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهات المختصة للمساس بالأمن القومي.