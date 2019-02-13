شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بهجوم على الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

ذكرت وكالة فارس للأنباء، اليوم (الأربعاء)، أن 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران.

وقالت الوكالة إن عشرة من أفراد الحرس الثوري أصيبوا أيضاً في الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تنقل القوة الأمنية.

فيما قالت وكالة «تسنيم» أن عدد ضحايا الهجوم وصل إلى 27 قتيلاً من أفراد الحرس الثوري.

وقع الهجوم الذي تبنته جماعة جيش العدل، على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث ينشط مهربو المخدرات.