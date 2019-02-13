الطقس غدا غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوّي بدءًا من صباح يوم غد يؤدي الى طقس بارد وماطر ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة ، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتد غزارتها ليلاً خاصة في ​الجنوب​ ومترافقة بعواصف رعدية ،يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا يتشكّل معها ​السيول​ وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.

السبت: غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر نهارًا وتتدنى ليلاً لتلامس 1000 متر.