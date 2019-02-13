ضبط هارب من 152 سنة سجن في 89 قضية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
ضبطت شرطة السكة الحديد في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، متهم هارب من 152سنة سجن في 89 قضية.
وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد شريف عبد الناصر مأمور قسم السكة الحديد، بتمكن المقدم أحمد أبو شناف من ضبط المتهم "س. س" مقيم بالمعادي بالقاهرة أثناء تواجده بمحطة مغاغة، وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه مطلوب ضبطه في 89 قضية بمجموع أحكام 152 سنة سجن.
تحرر عن واقعة الضبط المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهم لحين تسليمه إلى الجهات المختصة.
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