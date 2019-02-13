وكيل مطرانية كفر الشيخ: "فيسبوك" و"الشكليات" أبرز أعداء الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، وعضو بيت العائلة المصرية، إن 5 مصادر هامة، في سنوات جيله، علموهم القيم والأخلاق هم الأسرة والمسجد، والكنيسة، والأصدقاء، والأخير عبارة عن التلفاز الذي كان يبث القناتين الأولى والثانية بالشاشة الأبيض والأسود.

جاء ذلك خلال القاء وكيل مطرانية كفرالشيخ، كلمته في مؤتمر تدشين مبادرة "معًا لأسرة مستدامة"، والتي دشنتها جمعية التنمية المستدامة بمدينة دسوق، بقاعة حديقة الأسرة والطفولة، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، بمدينة دسوق، وذلك لدعوة الأسر المصرية لترتيب أوضاعهم نحو تنمية محققة تسعد أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال القاء كلمته في مؤتمر تدشين مبادرة "معًا لأسرة مستدامة"، والتي دشنتها جمعية التنمية المستدامة بمدينة دسوق، بقاعة حديقة الأسرة والطفولة، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، بمدينة دسوق، وذلك لدعوة الأسر المصرية لترتيب أوضاعهم نحو تنمية محققة.

ولفت إلى أن المسيح عليه السلام، أوصى التلاميذ عندما يدخلون بيتًا فيطلبوا السلام، لافتًا إلى أن الأسرة المصرية لكي تنال السلام يجب أن تتواجد المحبة، ومع ذلك مجتمعنا يحب الشكليات، مثل الاشتراط في الزواج بتوفير الذهب والمهر المبالغ فيه، ولكن أين من يبحث عن الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة بعيدًا عن الشكليات.

وأضاف أن "فيس بوك" أصبح الصاحب والرفيق، وعدو الأسرة، لدرجة إحصائية تشير إلى قضاء الأشخاص 5 أو 6 ساعات يتصفحوا الموقع، أما وقت الأسرة فلا يتجاوز الدقائق، لأن غياب الحوار بين أفراد الأسرة المصرية يؤدي إلى الديكتاتورية.