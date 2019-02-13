"حزب النور" يرفض بعض بنود التعديلات الدستورية

روسيا اليوم

أعلن ممثل حزب النور في البرلمان المصري، رفضه جزئيا أي مقترح لتعديل الدستور، مؤكدا أن الشعب صاحب الكلمة الأخيرة في التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال أحمد خليل، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور داخل البرلمان، إن الحزب يعترض على عدد من مواد التعديلات الدستورية، ومن أهمها المادة التي تنص على "مدنية الدولة" و"كوتة الـ25 %" و"السلطة القضائية".

وأضاف خليل خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، أن الاعتراض الأول على الكلمة المذكورة في المادة 200 وهي كلمة مدنية لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة ونرى أن هذه الكلمة...