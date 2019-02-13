ضياء رشوان: رئيس الوزراء وافق على زيادة بدل الصحفيين لـ 2100 جنيه

مصراوي - كتب- مصطفى علي:
تصوير - هاني رجب:
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق بشكل نهائي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% ليصل إلى 2100 جنيه بدلًا من 1680 جنيهًا.
وأضاف رشوان لمصراوي: "سأسعى بكل السبل ليتم صرف الزيادة في أسرع وقت قبل بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل".
وكان زيادة بدل الصحفيين أحد الوعود التي طرحها "رشوان" قبيل إعلان ترشحه على منصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات التي تجرى مطلع مارس المقبل.
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